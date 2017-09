Puigdemont veu innegable l'èxit del referèndum

!! !! ★ !! !! CATALUNYA TRIOMFANT SERÀ ALLÒ QUE ELLA VULGUI SER , I NO PAS ALLÒ QUE VULGUIN ELS ALTRES SERÀ ALLÒ QUE ELLA VULGUI SER , I NO PAS ALLÒ QUE VULGUIN ELS ALTRES

30 de setembre de 2017, 12.08 h



















!! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !!













HA ARRIBAT EL DIA, COMPANYS !! !! ★ !! !!











DEMÀ NO HI HAURÀ MANDRA !! !! ★ !! !!





DEMÀ NO HI HAURÀ RECELS !! !! ★ !! !!





DEMÀ HI HAURÀ VOLUNTAT FERMA !! !! ★ !! !!









DEMÀ HI HAURÀ UN POBLE DECIDIT A SER ALLÒ QUE VOL SER !! !! ★ !! !!















!! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !! . . . . !! !! ★ !! !!