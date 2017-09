Una catalana a l'estranger creua l'oceà atlàntic per poder votar l'1-O

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 15:00 h

Vola 7.400 quilòmetres per ser a Catalunya el diuemge

Nuria Goma, una Kitesurfer de Sabadell, passa bona part de l'any al Brasil però no n'és resident i, per això, no podia votar a distància.

"No podiem votar aquí a Brasil i hem decidit que l'única manera per poder fer-ho és venir cap aquí", diu Nuria Goma en un vídeo a Twitter. Per això, la kitesurfer professional de Sabadell viatjarà avui 7.400 quilòmetres en avió per poder ser a Catalunya el diumenge i votar el referèndum d'autodeterminació.



Goma passa bona part de l'any al Brasil dedicada a entrenar, però no té la residència al país i per això no podia votar a distància. En un vídeo que ha penjat a la xarxa social Periscope, la kitesurfer ha explicat des de l'aeroport de Fortaleza, al Brasil, que no es volia perdre la votació.



La sabadellenca agafarà dos avions, i en un missatge en català i en anglès ha considerat que el referèndum és un moment "molt important" que pot "canviar la història".

