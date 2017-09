La Guàrdia Civil torna al CTTI en un atac a les aplicacions per recomptar els vots de l'1-O

Després que, dimecres de la setmana passada, les forces de seguretat espanyoles ja escorcollessin el CTTI en el marc de l'operació policial contra la democràcia; fa uns dies la Generalitat va rebre una notificació del requeriment del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en que se l'ordenava que suspengués el servei de 29 aplicacions de diferents departaments que farien el servei de trametre dades de les diferents meses del referèndum o fins i tot per exercir el vot electrònic.

El TSJC ha demanat al CTTI que adopti les mesures necessàries per a la detecció de punts de votació electrònica als diferents col·legis electorals definits per l'organització del referèndum, en una setmana marcada també per la seva ordre a l'empresa Google per tal que tanqui les pàgines que permetin saber on anar a votar aquest diumenge i que Madrid hagi tancat l'espai aeri a helicòpters i avionetes per impedir imatges aèries del carrer l’1-O. Dimecres passat, el Responsable de l'àrea de tecnologies de la informació i de comunicacions del departament d’Acció Exterior, Xavier Puig, ja va ser detingut per la seva feina en relació a la tasca informàtica que desenvolupa el Govern.