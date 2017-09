Salmond ha defensat en aquest sentit que els catalans tenen dret i poden decidir sobre el futur de Catalunya. "La llibertat d'expressió és un dret universal establert per l'ONU. I tots els que miren de limitar-lo o aturar manifestacions pacífiques, que envien policia armada a col·legis electorals o a diaris, o que volen tallar el dret a decidir de la gent..., aquestes tàctiques han de tenir una condemna universal. I no perquè la gent estigui a favor o en contra de la independència de Catalunya, sinó perquè la gent defensa la democràcia, la llibertat d'expressió i els drets humans", ha sentenciat.

En consonància amb la gran quantitat de mitjans internacionals que han dedicat espais aquest dissabte a informacions sobre la celebració del referèndum d'aquest diumenge, Salmond ha assegurat que a Europa i arreu del món es mira amb molta preocupació la situació a Catalunya per la repressió exercida pel govern de Mariano Rajoy que -ha afirmat- "intenta evitar l'expressió d'un dret universal que és el dret a decidir, el dret a votar".

