Una visitant internacional per l'1-O també equipara la situació actual a Catalunya amb el franquisme

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 15:30 h

Ho ha fet davant dels mitjans de comunicació en una trobada de la delegació parlamentària internacional que farà el seguiment de l'1-O

L'acadèmica del Bryn Mawr College de Filadèlfia (EUA), H.Rosi Song, ha lamentat aquest divendres que és "difícil no fer paral·lelismes" entre el que està passant a Catalunya i el tardofranquisme: "Molts incidents que han tingut lloc els darrers dies recorden altres incidents històrics", ha dit. Ho ha explicat als mitjans de comunicació en la trobada que ha celebrat el conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, aquest dissabte al Palau de la Generalitat amb la delegació parlamentària internacional que farà el seguiment de l'1-O, a la que s'hi ha sumat diversos visitants, principalment acadèmics, que han vingut a conèixer de primera mà què està passant a Catalunya.

L'acadèmica del Bryn Mawr College de Filadèlfia (EUA), H.Rosi Song, en una imatge d'arxiu © Bryn Mawr College Comparteix Tweet

Etiquetes observadors internacionals, referèndum

H.Rosi Song ha expressat estar molt interessada en la història espanyola des de la dictadura franquista fins a la transició i ha dit que ha demanat fons a la seva universitat per poder viure l'1 d'octubre en primera persona. Song ha destacat la importància de "tenir bona memòria històrica" i ha afirmat que és interessant veure com aquesta "es perd" i "s'utilitzen retòriques del passat per explicar el present".

Ha afegit que també existeix una qüestió de "patriotisme constitucional" que també es pot veure als Estats Units. "Sempre hi ha un debat sobre si aquest document realment s'adequa al present o si és un document que ha de canviar a mesura que ho fa la societat". Song ha rebutjat la retòrica del "xoc inevitable" en la qüestió catalana i ha considerat "difícil" que la comunitat europea hi intervingui. Tot i això, ha dit que resulta difícil ignorar tanta gent que és vol expressar i ha assegurat que és una "no una qüestió de legalitat sinó de democràcia, lliberta i legitimitat". Una de les coses que ha sorprès Song és que des de fora "hi ha la impressió que hi ha molta tensió" a Catalunya i ha assegurat que un cop que ha arribat ha pogut comprovar que la gent continua amb les seves vides diàries. "Des del carrer puc veure que és molt diferent la visió", ha afirmat.



També des dels EUA, Mary Ann ha assegurat que la qüestió catalana s'ha situat al mapa internacional i que l'interès sobre què està passant a Catalunya no para de créixer. "El procés ha posat una cara molt positiva a la qüestió catalana als EUA", ha dit. També ha considerat que gràcies a la situació actual es coneix la qüestió catalana i ha assegurat que, en general, "la reacció de la gent és molt positiva". "S'entén això com una lluita pels drets democràtics i en general els mitjans de comunicació també ho reflecteixen així", ha dit. Ann ha afirmat que el procés "ha posat una cara molt positiva" a la qüestió catalana als EUA.

La delegació convidada pel Diplocat compta amb la participació de 33 diputats i eurodiputats internacionals de diverses tendències polítiques. El portaveu de la mateixa és Dimitrij Rupel, exministre eslovè d'Afers Exteriors i de l'Slovenian Democratic Party. Al grup hi ha representació d'Alemanya, Grècia, Finlàndia, Eslovènia, Regne Unit, Suècia, Macedònia o l'Estat espanyol, entre d'altres.

