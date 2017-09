El Madrid antifeixista, colze a colze amb els catalans per silenciar els franquistes contra el referèndum

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 16:00 h

Centenars de persones han fet un mosaic amb el lema 'Madrid per la democràcia i el dret a decidir' mentre altres entonàven lemes franquistes a la capital espanyola

L'entitat 'Madrileños por el derecho a decidir' ha organitzat una acció reivindicativa el dia abans del referèndum per enviar un "missatge de solidaritat" a Catalunya. L'acció ha consistit en desplegar dues grans banderes –una de la república i l'altra de la senyera- i també han elaborat uns cartells on es podien veure urnes dibuixades. El mateix dia, la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES) ha reunit davant l’Ajuntament de Madrid altres manifestants que han cridat consignes com “Puigdemont, a la prisión”, “unidad nacional” i han entonat himnes franquistes.







Han imposat la seva oposició al referèndum d’autodeterminació de l’1-O i el seu “suport” als agents de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia desplegats a Catalunya, però també han criticat a Mariano Rajoy per no “defensar la nació” i a l’alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, que ha mostrat en diverses ocasions el seu compromís amb la democràcia i el dret a la llibertat d'expressió coartat a Catalunya per l'estat espanyol. També s'han pogut veure alguns exlegionaris vestits amb l’uniforme i una pancarta de suport als condemnats per l’assalt a la llibreria Blanquerna de Madrid durant la Diada del 2013. Durant l’acte, on hi havia banderes de la Falange, no s’hi han fet discursos polítics, tot i que els convocants havien anunciat que llegirien articles de la Constitució Espanyola, inclòs l’article 155 que l'executiu de Rajoy ha aplicat per la porta del darrere a Catalunya.Durant l'acte de 'Madrileños por el derecho a decidir' , celebrat al barri popular de Lavapiés, s'ha cantat l'estaca de Lluís Llach i s'han cridat proclames a favor del dret a decidir i de suport als catalans. Aquesta mateixa entitat ja ha organitzat d'altres actes per donar suport a l'1-O, com una conferència al Teatro del Barrio (que va quedar desbordat) i una concentració a la Puerta del Sol el dia que la Guàrdia Civil va fer més de 40 registres i va detenir 14 persones, entre elles alts càrrecs del Govern. "Madrid està amb el poble català", cridaven els concentrats de manera pacífica.En canvi, els manifestants de la Fundación para la Defensa de la Nación Española han obligat a tallar la circulació a l’entorn del monument a Cibeles i han produït alguns incidents amb conductors que han quedat atrapats per la manifestació. El manifest que ha acompanyat aquesta convocatòria apel·la a una “Espanya silenciosa” que ha de ser “escoltada” davant la “situació que els sediciosos colpistes estan provocant a Catalunya”.Aquest dissabte, s'han convocat una cinquantena de concentracions davant els consistoris espanyols de l’Estat amb el lema “Espanya som tots”, però el dia abans del referèndum també hi ha moltes ciutats espanyoles -com Santiago de Compostela- que s'han mobilitzat en suport de l'1-O.