La surrealista proposta de Pedro Sánchez per al 2 d'octubre

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 14:00 h

Els líders del PSOE i PSC es queden sense propostes davant el crit demòcrata de Catalunya

El qui més perdut va sobre què passa a Catalunya és el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que davant l'èxit del referèndum de l'1 d'octubre ha proposat per al dia 2 fer una "jornada de reflexió" per buscar solucions "després de sis anys d'immobilisme".

Sánchez acaba de descobrir que s'han comès "molts errors", i destaca com el "primer d'ells" que "no s'ha produït un avanç de l'independentisme, sinó una reculada de la democràcia a Catalunya i en el conjunt d'Espanya". El líder socialista, lluny de proposar una anàlisi oberta, ha ofert un discurs enrocat propi de Mariano Rajoy: "no existeix la democràcia unilateral, a la carta"

Sánchez i Iceta s'ensumen l'èxit del referèndum

En realitat el que li passa a Pedro Sánchez és el mateix que viu Miquel Iceta, el primer secretari del PSC, que avui ha cridat a la desesperada que no es participi en el referèndum de demà: "Massa socialistes van caure en la defensa de la democràcia i en contra de la dictadura per a atorgar el nom de referèndum o d'eleccions o de democràcia a quelcom que no ho és". La sentència, mancada de sentit, ha de servir també per atacar la seva sòcia de govern a Barcelona, Ada Colau, a qui li ha etzibat que participa en un "simulacre de votació" i contribueix a "a donar raons per prendre una decisió que diuen no compartir".