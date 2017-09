L'1-O a les portades del 'New York Times', el 'Financial Times' i 'La Repubblica'

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 17:30 h

La CNN, Euronews o 'Il Messaggero' parlen d'un "augment de les tensions"

3 ( 2 vots ) Carregant Carregant



La majoria de diaris i cadenes internacionals segueixen amb deteniment els fets a Catalunya i l'1-O ocupa, fins i tot, les portades de capçaleres com el 'New York Times', el 'Financial Times' o 'La Repubblica'. Per altra banda, mitjans com la CNN, Euronews o 'Il Messaggero' parlen d'un "augment de les tensions" i es fan ressò de les ocupacions a escoles i centres cívics per impedir el tancament dels punts de votació.

Imatge de la BBC amb un article sobre Catalunya © directe!cat Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, Catalunya, Espanya, independència, referèndum

El New York Times titula "Els catalans, eufòrics però temerosos, es preparen per a la votació d'independència", el FT parla de "col·lisió" i La Repubblica mostra en portada la fotografia d'un tractor durant la marxa de pagesos a favor de la independència i titula "Catalunya, els tractors en defensa de les urnes".





La BBC publica un article titulat "El referèndum a Catalunya desafia l'obstrucció espanyola" . Tom Burridge apunta que s'ha arribat a un moment "crític" i que 'Catalunya' s'ha convertit en una paraula "clau" a Espanya per polèmica i controvèrsia política. El periodista, que ofereix la seva "impressió personal", augura que diumenge una part important de la societat catalana intentarà anar a votar mentre que "la naturalesa caòtica" de la votació significarà que molts dels que votarien 'no' es mantindran allunyats. "Per tant, la majoria d'aquells que es presenten segurament seran partidaris de la independència", diu.

En un altre article, la cadena britànica explica que milers de policies 'addicionals' s'han desplaçat a Barcelona de diferents parts d'Espanya mentre el govern espanyol intenta aturar la votació i recull que Google ha eliminat l'aplicació que permetia conèixer els punts de votació, i també que s'ha confiscat en els darrers dies material del referèndum. "Tot i la tensió a la regió, les manifestacions per part dels independentistes han estat molt pacífiques", diu.

La cadena americana CNN assegura que "les tensions augmenten a mesura que Catalunya es prepara per a un disputat vot sobre la independència". L'article es fa ressò de l'ocupació d'escoles "en un intent per evitar que la policia restringeixi l'accés" perquè no puguin ser utilitzades com a punts de votació i afirma que divendres "multituds enormes" es van concentrar a Barcelona en el final de campanya.

En una anàlisi al Washington Post titulada "Espanya intenta bloquejar el referèndum d'independència de Catalunya de demà: què està passant?" , els autors assenyalen que "el nacionalisme té una llarga història" i que mentre el govern ha intentat "repetidament" aconseguir que Madrid permeti als catalans votar quina relació volen amb Espanya, el govern espanyol ho ha rebutjat també "repetidament". També assenyalen que "diverses enquestes han mostrat en els darrers anys que entre el 70 i el 80% dels catalans estan a favor de celebrar un referèndum" i que, sigui quin sigui el resultat diumenge, "els reptes polítics seran enormes" a partir de dilluns.





Euronews titula "Tens compte enrere pel referèndum independentista de Catalunya" i recull que si bé "Madrid ha promès evitar" la votació, els catalans "estan decidits a seguir endavant". El text diu que segons els organitzadors 60.000 persones s'han registrat per participar en una ocupació a les escoles que s'utilitzen per a la votació del diumenge i que "amb els dos costats en curs de col·lisió, la tensió està augmentant".

Il Messaggero parla "d'una tensió altíssima" poques hores abans del referèndum i es fa ressò dels ferits a Manlleu per l'impacte de balins . "Centenars de catalans, algunes famílies senceres, han passat la nit a les seus electorals de demà en diversos centres cívics i escoles per impedir que siguin tancats per la policia", explica. Per la seva banda, 'La Repubblica' també recull l'incident a Manlleu i afirma també que "augmenta la tensió a Catalunya". Explica que la Guàrdia Civil ha bloquejat centres de votació i que divendres a la nit va tenir lloc "una gran mobilització". També informa de l'entrada de la Guàrdia Civil al Centre de Telecomunicacions de la Generalitat.

El Financial Times diu que "amb l'escenari a punt per a un conflicte explosiu que té el potencial de ressonar a Europa" el que està "en joc" és "la unitat d'Espanya" i avisa que si Mariano Rajoy "gestiona malament" la situació podria acabar sent "desbancat". Afegeix que si bé l'operació de diumenge "està en mans de la policia" serà Rajoy a qui acabin "culpant per desastres". Sobre la possibilitat de dur a terme la votació el diari econòmic apunta que tot i que Madrid diu que no i el Govern diu que sí "probablement serà algun terme mig".





A més a més, el diari escocès T he National publica aquest dissabte una enquesta en exclusiva feta a prop de 3.300 persones segons la qual el resultat en un referèndum "varia dramàticament" en funció de dos escenaris: si el govern espanyol el bloqueja o si la votació és acordada amb aquest. En el primer escenari, l'actual, un 62% de la població aniria a votar i el 'sí' guanyaria amb un 83%. En el segon, la participació augmentaria fins al 77% i el 'sí' tornaria a guanyar però amb un 66% dels vots.

Notícies relacionades