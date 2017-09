[Fotos] Arrimadas s'oblida que Ciudadanos ha usat menors en època de campanya

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha denunciat aquest dissabte davant la Fiscalia de menors la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, per l'ocupació de centres educatius per l'1-O. Arrimadas considera que "s'estan utilitzant els nens i nenes amb intencionalitat política greu i en el marc de la confrontació ideològica". De fet, la cap de l'oposició a Catalunya assenyala Ponsatí com la "principal responsable" de les acampades de famílies en diverses escoles de Catalunya per evitar que es precintin els locals de cara al referèndum de l'1-O.

Arrimadas també ha volgut lamentar que la participació o no de les famílies en aquestes activitats als centres d'ensenyament "també permet identificar la seva ideologia". "I això és un fet gravíssim. Els menors i les aules no haurien de ser objecte de cap ús partidista", ha recalcat la líder de Cs davant les portes de la Ciutat de la Justícia a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).

Famílies i menors en actes de Ciudadanos

Arrimadas, però, ha oblidat ben ràpidament que les famílies, gent grani menors, han participat d'actes de Ciudadanos i en campanya. Especialment els menors, tal com es pot veure en aquestes imatges. Des d'una nena repartint pamflets de la formació taronja, fins a l'ús de bebè. També, Ciudadanos, sovint ha utilitzat globus del partit per a les campanyes on, sobretot, són els nens que els usen i els escampen per allà on van.