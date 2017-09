Recomenacions per mantenir els centres de votació oberts

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 18:30 h

Es fa una crida a ser al local electoral a les 5

2 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Escoles obertes ha donat les últimes indicacions per obrir les escoles i així, poder garanitzar que es pugui votar demà.

© Gerard Sesé Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 1-O, referèndum

El col·lectiu Escoles Obertes ha fet una crida a la ciutadania a ser al local electoral a les 5 de la matinada per protegir la votació de l'1-O. Ho considera "imprescindible" tenint en compte que hi ha ordre judicial perquè els espais quedin buits i tancats.

Demana que s'organitzin actes i activitats lúdiques a les escoles i, si és possible, es passi la nit a dins. És important garantir ser molta gent i de totes les edats, explica l'entitat.

Escoles Obertes també demana que tothom vagi al col·legi electoral que té assignat i que no s'organitzin en cap cas punts de votació fora dels llocs habilitats. Recorden que en cas de presència policial s'ha d' actuar "des de la resistència pacífica".

Afegeixen que si el col·legi estigués tancat la matinada de diumenge, caldrà que tothom s'hi concentri a la porta fins que vinguin a obrir. I subratllen que les escoles han de ser diumenge un espai neutral, on s'organitzi cap activitat, i per tant cal deixar el centre net.

Per últim, expliquen que quan arribi l'administració electoral, ells s'encarregaran de la constitució del col·legi. I reclamen que durant tota la jornada sempre hi hagi força gent al local per "defensar-lo pacíficament".

Consulta l'estat dels col·legis







A través d' aquesta pàgina web , es pot consultar quins col·legis del Barcelonès necessiten gent per mantenir l'activitat fins demà al matí. També s'indica quins centres o escoles estan "assegurats" i quins, al contrari, estan tancats.

Notícies relacionades