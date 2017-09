Ja són 292 les adhesions al manifest internacional d'Universitats per la República a favor de l'1-O

Pau Robert Vilanova Vilanova

30 de setembre de 2017, 20.32 h

Encara hi ha policies i franquistes exaltats que busquen paperetes. No diu el Marianin que no n´hi ha, tampoc urnes, ni papers, etc. Segons ells no hi ha res. Així per què els busquen ?.

Ai que falsos que són els franquistes. Com sempre, per davant diuen una cosa i al darrera en fan una altra.

Ja no saben què fer ni a on mirar. Què patètics, i quina cara de prunes agres se´ls està quedant.



I, Inde, Independència, és el que hi haurà !