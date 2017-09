Una quinzena de policies entra en un institut de Tarragona per buscar material per l'1-O

Entre 15 i 20 policies nacionals han entrat a l'Institut Martí Franquès de Tarragona aprofitant que un professor sortia, donant una puntada de peu a la porta, segons expliquen diverses fonts al directe!cat. L'objectiu era buscar material pel referèndum, detallen.



Estan entrant policies sense ordres de registre als col·legis. Ara és l'hora segadors!

Els carrers han d'estar plens! — ANC Tarragona. (@ANCTarragona) September 30, 2017



A Tarragona policies nacionals sense ordre judicial han entrat a l'IES Martí Franqués buscant les urnes! Ja són fora gràcies als concentrats pic.twitter.com/Tu0dNbXeIY — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) September 30, 2017





Dins el centre hi havia, entre altres, el director del centre i un advocat i han dit que no disposaven de permís per entrar i que si no abandonaven les instal·lacions, trucarien als mossos. És aleshores que han decidit marxar, constaten les mateixes fonts.La majoria anaven uniformats però també han entrat sis agents de paisà aprofitant que la reixa estava oberta. Els uniformats s'han quedat al pati muntant un cordó i la resta s'ha endinsat a l'interior de les instal·lacions on s'estaven fent assajos de teatre.Segons el director, Jean-Marc Segarra, els agents, convençuts que amagaven material del referèndum, els han exigit que els lliuressin les "paperetes i les papereres blanques", en referència a les urnes adquirides per Govern per l'1-O.