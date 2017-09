Interior prohibeix una manifestació de La Falange aquest diumenge a la Plaça Sant Jaume per seguretat

La Generalitat ha traslladat a l'organització que si es vol manifestar, podran fer-ho quan ho considerin però a partir del dilluns. La Falange havia convocat una concentració sota el lema 'Recuperar la sobirania, per defensar els nostres drets'.

Aquesta dissabte a la tarda, però, estan participant en una marxa organitzada pel col·lectiu 'Som a temps' i que començava a dos quarts de sis de la tarda a la Plaça Urquinaona.

(Galería fotos) CONCENTRACIÓN DENAES BCN de esta mañana; RECUERDA ESTA TARDE en Plza… https://t.co/AAtDZeRGrn pic.twitter.com/O7GnkdSN9j — Somatemps (@hisomatemps) September 30, 2017

La manifestació ha sortit des de Plaça Urquinaona i ha baixat per Via Laietana fins a la Plaça Sant Jaume. En passar per davant de la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana, els participants han expressat el suport al cos i han cridat consignes com 'No esteu sols', 'Viva España', 'Els catalans us estimem' i 'Visca el rei'. Tot seguit, un dels comandaments ha sortit a l'exterior a saludar-los. Pel que fa a les pancartes, duien missatges com 'Catalanitat és hispanitat' i 'Catalunya és Espanya'.