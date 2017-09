Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 20:30 h

Els nacionalistes es concentren a plaça Urquinaona per marxar cap a la plaça de Sant Jaume

El nacionalisme espanyol ha sortit aquesta tarda al carrer per manifestar-se contra el referèndum de demà. Els col·lectius convocants, Som Espanya i la Falange, contraris a la democràcia, han etzibat amb pocs centenars de persones la seva repulsa a la votació de demà.

Les proclames per no votar demà en la protesta contra el REF d'avui a Barcelona:"A por ellos", "Puigdemont a prisión".

Via @el_pais pic.twitter.com/CwGifacyuC — Joan Solé (@JoanSole_) 30 de setembre de 2017

Concentrats a la plaça Urquinaona per marxar en direcció la plaça Sant Jaume per la Via Laietana, els manifestants que han respost a la crida de Som Espanya i la Falange han fet gala de proclames com "Puigdemont a prisión", "Trapero dimisión" i el crit "a por ellos" que els ciutadans de diferents municipis del país han dedicat als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplaçats a Catalunya per frenar el referèndum. De fet, en el moment que la manifestació ha passat per davant de la comissaria de la Policia Nacional els manifestants han cantat "esta es nuestra policia".