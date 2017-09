Rajoy seguirà l'1-O des del Palau de la Moncloa

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 22:00 h

El president Gobierno, Mariano Rajoy, també ha volgut anul·lar la seva agenda per seguir amb atenció l'1-O, igual que va fer el Rei Felip VI.

Ho seguirà tot des del Palau de Moncloa. Està previst que també l'acompanyin el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, i la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría.



Tots dos es desplaçaran fins als seus despatxos dins del palau per estar informats de tot el que vagi passant. De fet, aquest dissabte ja s'han trobat a Moncloa per avaluar els esdeveniments de les darreres hores i el mateix Méndez de Vigo ha fet una valoració sobre el tancament, per part de la Guàrdia Civil, de 29 aplicacions per evitar el vot telemàtic i el recompte de vots de l''1-O.



De fet, l'agenda de la Família Reial està buida d'actes oficials amb cobertura informativa tota la setmana que ve.

Fonts de Moncloa apunten que no està previst que el president espanyol es reuneixi amb ningú més durant el diumenge, tot i que s'espera que mantingui contacte telefònic amb els líders del PSOE, Pedro Sánchez, i de Cs, Albert Rivera. D'altra banda, fonts de la Zarzuela han apuntat que el rei Felip VI no té previst cap acte públic perquè "té feina de despatx" De fet, l'agenda de la Família Reial està buida d'actes oficials amb cobertura informativa tota la setmana que ve.

Des de Moncloa no han anunciat encara si serà el mateix president qui diumenge valori els efectes de l'1-O. Tot i això, avancen que es farà algun tipus de comunicació.

