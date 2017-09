Votarem malgrat els milers d'escoltes il·legals i milions d'euros per acabar amb el referèndum (1)

Detencions irregulars per establir un estat de por i repressió

Molts diners per pagar confidents i delators



En tota repressió o estat d’excepció calen mesures d’infiltrament i d’informació, amb les escoltes no en tenen prou i necessiten “comprar” les fonts, el cos és dèbil i amb diners es compren traïcions i voluntats, així sabem com per exemple un sindicalista d’un important sindicat denuncia que la consellera d’ensenyament els pressiona, o un empresari sota xantatge d’hisenda passa informació i molts esportistes o famosos callen sota amenaces d’un estat repressor.

Casos escandalosos com el d'un treballador que surt de l'empresa, la Guardia Civil el considera sospitòs de col·laborar en la preparació del referèndum. Segueixen el cotxe, cap distintiu fa pensar al treballador que són agents policials, fuig ràpid en sentit contrari pensant que l'estan seguint. Minuts més tard, el treballador rep una trucada. és la Guàrdia Civil, li'avisen que s'aturi i no faci ximpleries. El porten a comissaria, interrogatori de dues hores sense garanties: "si cantes, no constarà a l'acte". No és un cas aïllat.