Votarem malgrat els milers d’escoltes il·legals i milions d’euros per acabar amb el referèndum (2)

Ada Colau i els Comuns, advertits que la seva vida política pot passar a ser clandestina si donen ple suport al referèndum

El Govern Espanyol omple d'euros el Grup Godó i el Grupo Zeta per tenir-los en contra del procés independentista

Fixeu-vos en les dues capçaleres d'aquests dos grups, incapaços de posar un semàfor vermell a la repressió, incapaços de signar un editorial conjunt per la dignitat, això si, totalment entregats a les indicacions de la Moncloa i silenci davant la repressió que pateixen els seus ciutadans i, fins i tot, alguns d'ells lectors seus.

Aquest és el motiu de l'actuació dels moviments polítics liderats per l'alcaldessa de Barcelona, nadar i guardar la roba; deixo col·legis, però no ho signo, no parlem de referèndum, de Picnic, vaig a visitar una escola però no m hi quedo a dormir, i d'aquesta manera no es cremen mentre la repressió recau en els seus ciutadans.