30 de setembre de 2017, 20.29 h







Ja he deixat ben clar mantes vegades que Catalunya no necessita per a res un referendum perquè té LEGITIMITAT de sobres per poder PROCLAMAR LA SEVA INDEPENDÈNCIA.





Tot i això, ja que el referendum es fa, procuraré que timgui el màxim èxit, i demà aniré al col.legi electoral a votar, si és possible, i si no ho és, afegiré un argument més a les LEGITIMITATS que sostenen el nostre DRET A LA SEPARACIÓ.







Arguments que ara mateix repetiré gustosament a continuació:





