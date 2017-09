La CUP denuncia que la Guàrdia Civil ha interrogat dos observadors internacionals a Reus

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

30 de setembre de 2017, 22.47 h







Si la notícia és certa, és una demostració més de la NICIESA del franquisme.





Amb els observadors internacionals, qualsevol nindundi que no sigui un perfecte cretí, procurarà quedar bé davant d'ells , fins i tot fingint una educació i un respecte que potser no senten per dins.





Ells no. Ells estan acostumats al "Eh! a ver ! . . . adonde vaMOS !?"





Durant el franquisme, en especial quan estava buscant sepulcres megalítics, em vaig trobar més de cinc o sis vegades la guàrdia