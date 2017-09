El CGPJ insta al Govern a obrir els jutjats de guàrdia a les 8 del matí l'1-O

Última actualització Dissabte, 30 de setembre de 2017 23:00 h

L'adverteix de les "responsabilitats, incloses penals" en què pot incórrer

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) s'ha reunit aquest dissabte de manera extraordinària i ha acordat dirigir-se al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i al conseller de Justícia, Carles Mundó, per requerir-los "que facilitin i posin a disposició de tots els jutjats de guàrdia d'aquest territori durant el dia de demà tots els mitjans personals i materials precisos perquè aquest servei es presti des de les 8 del matí".

La petició incorpora una nova amenaça respecte a les "responsabilitats, incloses les penals, en què poden incórrer". "L'incompliment per part de la Generalitat del deure legal que li correspon de proporcionar al Poder Judicial a Catalunya els mitjans precisos per al correcte desenvolupament de les seves funcions judicials afectaria un dels pilars fonamentals de l'Estat de Dret que resulta imprescindible en una societat democràtica i civilitzada", afirmen.



Al seu escrit, la Permanent del CGPJ assegura que "la incorporació del personal al servei de guàrdia i la disposició dels mitjans materials precisos estan determinats per la naturalesa, abast i entitat de les actuacions que s'han de fer en el servei de guàrdia" i "correspon al departament de Justícia de la Generalitat proveir els jutjats dels mitjans precisos per al desenvolupament de la seva funció amb independència i eficàcia".



No es preveu operatiu excepcional

Segons el CGPJ, l'acord ha estat adoptat després que el departament de Justícia de la Generalitat ha comunicat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que no preveu cap operatiu excepcional per a la jornada de l'1-O ni creu justificat modificar el servei de guàrdia habitual".

Un criteri que segons el CGPJ contradiu el dels jutges, perquè "tenim constància que la gran majoria dels jutges que presten servei de guàrdia avui i demà han adoptat la decisió d'avançar a les 8 hores l'inici del servei de guàrdia de diumenge, i així li ho han comunicat al personal de seguretat encarregat del control de l'accés als edificis.

Potestat del Jutjat de Guàrdia

Per la seva banda, el Departament de Justícia ha fet pública una carta que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, va fer arribar ahir mateix a la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà, en què l'informava que els serveis de guàrdia han de ser prestat "en els termes i dintre de l'horari que exigeix el normal funcionament del servei, en les condicions establertes pel responsable de cada servei de guàrdia que no pot ser un altre que el jutge de guàrdia de cada partit judicial".

A la mateixa carta, Barrientos al·ludeix a l'Estatut d'Autonomia i a la Llei Orgànica del Poder Judicial en allò que disposen que "correspon al Ministeri de Justícia o a l'òrgan competent de la comunitat autònoma amb competències en matèria de justícia proveir els jutjats i els tribunals dels mitjans necessaris per desenvolupar la seva funció amb independència i eficàcia".

Així doncs, Justícia considera que el president del TSJC assenyala que és el jutge de guàrdia el qui, en funció de les necessitats concretes, podrà demanar que es faci alguna cosa diferent del normal funcionament. I en aquest sentit, fonts del Departament afirmen que si aquest diumenge hi ha alguna petició del jutge de guàrdia, serà atesa en la mesura del possible.

