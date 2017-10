[Vídeo] Puigdemont saluda la gent que passa la nit al col·legi de les seves filles

El president de la Generalitat de Catalunya ha tingut tot un detall amb els ciutadans que passen la nit al col·legi de les seves filles. Ha anat a saludar-los i els ha dit que sentia "molt orgull i d'emoció". Per acanar, els ha donat molts ànims i la gent l'ha ovacionat.

