S'activa l'etiqueta #AlertaUltra per denunciar la presència de radicals unionistes

L'etiqueta #AlertUltra ja funciona i serveix perquè els col·legis i la gent que va pel carrer conegui on hi ha presència de grupuscles radials unionistes. Un cotxe de TV3 ha estat atacat, li han trencat un vidre i li han punxat les rodes a Badalona. També al Putxet un col·legi ha rebut pedrades. A Castellfedels un cotxe a crits de "viva España" han tirat pus a un altre col·legi. També a Sarrià i alguns se'ls ha denunciat pel metro.Tot això es pot seguir a Twitter a través d'aquesta alerta.

