Estocada final, el Govern dribla tots els atacs i anuncia un referèndum amb totes les garanties

No hi ha cap vot

Tot i que alguns col·legis electorals no obriran aquest diumenge, el govern ha habilitat un sistema perquè tothom pugui votar. "A tots els que hagi de votar en col·legis tancats o que tanquin durant el dia, podran votar des de qualsevol col·legi que trobin obert, ja que a cada taula es podrà consultar el cens universal i validar que ningú hagi votat dos cops", ha dit Turull. Segons ell, aquest és un primer pas de votació que s'afegeix a tots els passos habituals. Es podrà votar, doncs, en qualsevol punt de votació amb DNI o passaport, amb un sistema de cens universal, mitjançant un sistema electrònic que complementa l'actual.

D'altra banda, el conseller ha aclarit que tot i que han superat les confiscacions del govern espanyol i han aconseguit fabricar de nou tot el material no han pogut fer més sobres i per això es permetrà votar sense. "L'urna translúcida facilitarà l'anonimat", ha assegurat. En aquest sentit, també ha dit que hi haurà paperetes a tots els punts de votació però també podran ser utilitzades aquelles amb el model oficial que porti la gent.

Turull també s'ha referit als acadèmics i professionals que faran seguiment del referèndum que faran una anàlisi sobre el desenvolupament de la jornada, vigilant si hi ha respecte o vulneració de drets humans fonamentals i mantindran contacte amb la missió d'observadors internacionals.

Aquestes notícies deixen entreveure que s'alentirà el procés de votació però es permetrà que tothom pugui votar. A partir de les 10 del matí, el govern farà una altra valoració sobre com estan obrint els col·legis electorals.