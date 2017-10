Els votants es sobreposen a la violència de la policia espanyola i ja es vota a diversos col·legis

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 10:35 h

El govern assegura que més de la meitat dels col·legis han pogut obrir i s'estan arreglant els problemes informàtics que han posposat la votació en alguns punts

Tot i la repressió policial exercida en alguns col·legis electorals per part de l'estat espanyol, les votacions s'han pogut iniciar amb normalitat en diversos punts de votació catalans. Entre altres indrets, la gent ha començat a votar amb absoluta normalitat a l'IES Itaca, situat al carrer Numància amb l'avinguda Diagonal de Barcelona. En aquest centre s'hi han format llargues cues durant les hores prèvies i a les nou en punt totes aquestes persones han accedit a l'interior per dipositar les seves butlletes a les urnes. També estan votant a l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes.

No ha estat així en altres centres on la presència de la policia espanyola i la Guàrdia Civil ho ha impedit amb violència. Per exemple, al col·legi electoral del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Sant Julià de Ramis, on desenes d'agents de la Guàrdia Civil han irromput al voltant de les nou del matí al pavelló municipal enmig de forta tensió i violència amb les persones que esperaven votar a les portes de l'equipament. Els agents també han rebentat les portes del pavelló per accedir al seu interior, de la mateixa manera que ho han fet a l'escola Estel de la Sagrera. Amb tot, Puigdemont ja ha votat en un col·legi electoral de Cornellà del Terri i el vicepresident del goven Oriol Junqueras també ha confirmat que ha pogut votar.També s'han resistit pacíficament als atacs de la policia els votants de l'institut Jaume Balmes (al carrer Pau Claris de Barcelona) on s'han endut les urnes entre empemtes i algunes persones ferides per les càrregues dels antiavalots han estat ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i a l'escola Ramon Llull, a la Diagonal. Els Mossos d'Esquadra han informat que han tancat 90 col·legis electorals arreu de Catalunya i han requisat les urnes en diversos punts de votació per al referèndum de l'1-O. Paral·lelament, agents antidisturbis de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil han entrat en diversos punts de votació a l'àrea metropolitana de Barcelona. Els votants clamen lemes com 'No volem violència, només volem votar'.Problemes informàtics en alguns col·legis han posposat la votació però s'està treballant i alguns col·legis ja han pogut recuperar la normalitat.