Victòria de la democràcia a l'Escola Ramon Llull, on salven una urna de la policia espanyola

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 11:00 h

S'han viscut moments de tensió i violència per part de la policia espanyola contra els votants

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Després de la càrrega de la Policia Nacional, el col•legi electoral de l'Escola Ramon Llull ha aconseguit salvar una urna. Els votants han pogut amagar una urna plena de vots, tot i que els cossos de seguretat s'han endut amb empentes i cops altres urnes en les que també hi havia paperetes que han destruït també amb les llistes de persones que ja havien votat.

Notícies relacionades

Els agents de la policia espanyola han entrat per la força passades les nou del matí d'aquest diumenge a l'Escola Ramon Llull de Barcelona. Davant la impossibilitat d'accedir per la porta principal, els agents han saltat una tanca i han entrat al pati per, posteriorment, trencar el vidre d'una porta i entrar al recinte on es preveia la votació.Un cop han arribat al punt on es trobava la mesa electoral han agafat les urnes mentre la gent les retenia cantant 'Els Segadors'. A l'exterior s'han viscut moments de tensió i enfrontaments entre el fort dispositiu policial i els centenars de votants que intentaven impedir el seu accés. La policia ha sortit del col·legi electoral custodiant les urnes amb la gent amb les mans aixecades amb crits de "votarem!" i "som gent de pau".Finalment, els votants han pogut salvar una urna i l'Escola Ramon Llull segueix sent un punt de votació.