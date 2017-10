[Fotos + Vídeos] Resistència pacífica a la violència de l'estat als co·legis electorals

QUERIDO NAZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

1 d'octubre de 2017, 13.22 h





¡¡ Que valientes són las fuerzas del ORDEN ESPAÑOLAS !!



La verdad es que si se ponen esa ARMADURA con casco y todo, para zurrar a una viejecita desarmada como el resto de los votantes también desarmados , no se protegen tanto porque les de miedo la viejecita, no, OS JURO POR DIOS, POR FRANCO Y POR EL PUTÓN VERBENERO DE MI MADRE QUE NO TIENEN MIEDO, QUE SON MUUUUUUUUY VALIENTES, lo que pasa es que ... que ... que... (lo siento, se me ha bloqueado el teclado)



Y tambiés os juro que yo... Llegir més