Continua el referèndum: obertes el 73% de les meses electorals arreu de Catalunya

El conseller ha demanat també la “dimissió immediata” del delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, com a “màxim responsable” de la "repressió i violència de l’Estat” i ha dit que els "atacs informàtics constants" no aturaran les votacions al llarg del dia. Per això ha tornat a fer una crida als ciutadans per anar a votar amb normalitat.



També ha assegurat que no hi ha hagut una petició dels Mossos d'Esquadra a actuar i que, per tant, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no estarien actuant sota les seves ordres.

Tot i la repressió exercida per la policia espanyola en diversos col·legis electorals, Turull ha fet una valoració positiva de la jornada tenint en compte la reacció pacífica dels votants en la defensa del referèndum. En aquest sentit, ha demanat mantenir la “serenitat i paciència”.