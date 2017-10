Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 12:00 h

El President assegura que la violència i repressió de l'estat espanyol no ha frenat el desig dels catalans de votar

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



"És evident que l'ús injustificat, irracional i irresponsable de la violència per part de l'estat espanyol no només no atura el desig dels catalans de poder votar pacíficament i democràticament, sinó que queda encara més clar a ulls del món el que ens estem jugant", ha dit el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, als mitjans de comunicació.

El president Carles Puigdemont atenent els mitjans Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes carles puigdemont, referèndum

Notícies relacionades

Ho ha fet a Sant Julià de Ramis, on s'hi ha desplaçat per poder votar tot i que la Guàrdia Civil hagi irromput al col·legi electoral. Violència, porres, bales de goma... Tot això ha lamentat Puigdemont de la jornada d'avui en referència a les "agressions indiscriminades contra gent que s'havia concentrat pacíficament per protegir urnes, paperetes i col·legis electorals"."Avui està tot dit. La imatge de l'estat espanyol ha arribat a unes quotes de vergonya que l'acompanyaran per sempre", així com -segons el President- la "imatge de dignitat, coratge i valentia de la gent que ha vençut la por i la intimidació". "La brutalitat policial injustificada avergonyirà per sempre aquells que l'estiguin justificant", ha conclòs.Entre ovacions dels votants, el President també ha assegurat en castellà que "l'estat espanyol ha perdut més del que ha perdut fins ara" i els ciutadans catalans han guanyat avui més que mai.