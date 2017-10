Colau exigeix que marxi la policia espanyola dels col·legis electorals de Barcelona

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 12:30 h

L'alcaldessa de la capital catalana també ha demanat la dimissió de Mariano Rajoy

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat durament l'operatiu policial que s'ha desplegat a la ciutat i ha demanat la dimissió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Que s'aturin les actuacions policials a Barcelona. No es pot acceptar que es llenci a la policia contra població pacífica i indefensa que simplement ha sortit ha defensar els seus drets. Si estem en democràcia, que s'aturi immediatament", ha dit.



Ada Colau, en una imatge d'arxiu

"Avui tots hem d'exigir la seva dimissió per no estar a l'alçada de la seva responsabilitat i atacar milers de ciutadans indefensos", ha dit a la cua del centre cívic La Sedeta on votarà al llarg del matí.



Colau ha exigit a l'executiu espanyol que "pari" una intervenció que, al seu entendre, "vulnera totes les normes democràtiques" i que "ha traspassat línies roges". En aquest sentit, ha afirmat que fa temps que Rajoy actua "de manera covarda amagant-se darrere dels jutges" sense escoltar les demandes i "sense oferir propostes alternatives".



Per l'alcaldessa, aquest 1-O marcarà "un abans i un després" i ha remarcat que el que no pot fer un govern és "llençar vilment a milers de policies contra la població".

