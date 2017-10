La presidenta del Parlament ha considerat que "serà l'Estat espanyol el que haurà d'explicar el que ha fet avui a Catalunya", en relació als desallotjaments violents que s'han produït a Barcelona i també a l'Escola Nostra Llar de Sabadell. Amb tot ha encoratjat els catalans a seguir endavant "com sempre, pacíficament democràticament, amb il·lusió i alegria".

"Acabo d'exerciri el meu dret a vot i estic orgullosa dels ciutadans d'aquest país que un cop més han demostrat al mon el seu civisme, pacifisme , amor a la democràcia i la seva voluntat de votar per decidir els seu futur", ha assegurat Forcadell.

Forcadell s'ha mostrat "orgullosa dels ciutadans de Catalunya" que han tornat a demostrar "el seu civisme, pacifisme, amor a la democràcia, i la seva voluntat de votar per decidir el seu futur". Així mateix ha encoratjat els ciutadans a seguir participant en aquest referèndum "pacíficament, democràticament i amb il·lusió".

