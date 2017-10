Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 13:10 h

Es mostren preocupats pel resultat de la votació que intenten bloquejar

Comparen les escenes viscudes aquest matí a Catalunya amb les d'Orient Mitjà o Turquia.

El portaveu de la delegació parlamentària internacional per l'1-O, Dimitrij Rupel, ha afirmat aquest diumenge al matí als mitjans de comunicació que està sent "un matí difícil". "Les autoritats espanyoles han interferit en el procés i estem molt preocupats pel resultat de la votació, que ha estat obstaculitzada, bloquejada i interrompuda", ha afegit.



Rupel, que és exministre d'Afers Exteriors, ha explicat també que la delegació té previst visitar diferents localitats i punts durant el dia mentre que a la tarda elaboraran un informe amb les experiències testimoniades que presentaran en roda de premsa al vespre.



"És una experiència complexa, alguns hem vist altres processos, com la independència d'Eslovènia, i estem preocupats que la continuació de la situació crítica actual aquí serà extremadament exigent", ha afegit.



Per la seva banda, el diputat danès Lars Aslan Rasmussen ha apuntat que "utilitzar la policia contra unes eleccions democràtiques no hauria de ser tolerat a Europa" i ho ha equiparat amb escenes a "l'Orient Mitjà o Turquia". "No pots abordar amb la força policial afers democràtics i mai s'hauria de fer servir contra una votació", ha insistit.



La vicepresidenta dels socialistes europeus a l'Eurocambra, Tanja Fajon, no és membre de la delegació però també ha criticat, en aquest cas a través d'una piulada a Twitter, l'actuació policial, que ha considerat "vergonya per Europea". En el text l'eslovena assegura que "el dret a l'autodeterminació no pot ser negat per accions repressives, ús de la força o armes".



Els observadors internacionals afirmen que "no prenen partit", però defensen que "si la majoria dels catalans creu que s'ha de celebrar un referèndum la idea hauria de tenir suport". En total, formen part de la delegació 33 diputats i eurodiputats que provenen de 17 països diferents.

