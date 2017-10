Turull anuncia que ja són 337 els ferits per les càrregues de la Policia Nacional i la Guardia Civil

|| || ★ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || ★ || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Volem un estat on la nostra llengua sigui oficial en tot l'estat

1 d'octubre de 2017, 15.13 h



Mai m'havia passat de tardar des de les 8h fins ara per poder votar al meu col.legi electoral de l'Arxiu Municipal.





Ara he tornat a casa perquè em moria de gana. Però abans de posar-me a menjar, vull fer conèixer unq adressa :



. http://chn.ge/2yp3Usl .



per portar l'estat esPPanyol al TRIBUNAL EUROPEU DELS DRETS HUMANS.





Ara mateix hi signaré jo. I si puc dir la meva opinió sobre la policia i la guàrdia civil esPPanyola, no dubte... Llegir més