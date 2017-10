S'està votant en el 73% dels col·legis electorals i el sistema informàtic s'està estabilitzant

No hi ha cap vot

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat aquest diumenge que s'està votant en el 73% dels col·legis electorals i que el sistema informàtic que ha donat força problemes en les primeres hores de votació s'està estabilitzant. Conscient que hi ha gent que ha marxat per les llargues cues que s'estaven formant, ha fet una nova crida a participar perquè "això ara va molt més lleuger en la majoria de llocs".

Les llargues cues persisteixen en diversos col·legis electorals

Les llargues cues persisteixen en diversos col·legis electorals d'arreu de Catalunya en l'equador de la jornada electoral, amb un horari de votació previst entre les 9h i les 20h. Hi ha hagut centres que no s'han obert i en altres hi ha hagut dures i violentes càrregues policials i les forces policials de l'Estat han requisat el material electoral. Així que en els col·legis on es pot votar, en molts casos els ciutadans han d'esperar per poder-ho fer.



Les cues superen en alguns casos les quatre hores, com al Centre Cívic de La Sedeta de Barcelona. També s'han vist cues llarguíssimes a l'IES Damià Campeny de Mataró, al CEIP Joan Solans de Granollers o al CEIP Fort Pienc de la capital catalana, entre molts altres. D'altra banda, diversos centres d'arreu de Catalunya han patit problemes del sistema informàtic, fet que ha alentit encara més les votacions. Al CAP Cappont de Lleida la gent ha tornat a votar després que la policia espanyola s'hagi endut algunes urnes després d'haver efectuat càrregues violentes. Les votacions s'han reprès des d'un quart de dotze del migdia. Els organitzadors han precisat que els agents s'han endut dues urnes i la resta han estat amagades. A dins del CAP hi ha paperetes i sobres de votació disponibles, mentre s'acumulen llargues cues de veïns que donen la volta a dues illes de cases a l'entorn del centre sanitari.

D'altra banda, els milers ciutadans que s'han aplegat a les portes dels col·legis electorals de Reus des d'aquest diumenge a la matinada han pogut començar a votar de forma esglaonada i sense incidents remarcables a partir de les nou del matí. Problemes puntuals del sistema informàtic que gestiona la votació i la prudència dels organitzadors a l'hora de gestionar l'accés al centre per evitar aglomeracions han provocat un alentiment del ritme inicialment previst, com ha succeït en el cas de l'escola Teresa Miquel i Pàmies. Malgrat això, la situació s'ha començat a normalitzar al cap d'uns minuts permetent un ritme de votació més fluït. Alguns dels que han pogut exercir el seu dret de vot han sortit del col·legi satisfets i emocionats. Han subratllat, especialment, la determinació i la força mostrades per la ciutadania davant la repressió contra el referèndum exercida per les autoritats espanyoles. Les entitats que donen suport al referèndum demanen als ciutadans que després d'exercir el seu dret no abandonin el col·legi.

D'altra banda, una multitud es concentra a l'exterior del pavelló de Palau de Girona, on hi ha tres meses de votació aquest 1-O, per impedir que la policia hi entri i s'emporti les urnes. "Hem de mantenir-nos units i que sempre hi hagi gent aquí, fins i tot a l'hora del recompte, per evitar que vingui la policia i s'emporti les urnes", ha dit un dels responsables del col·legi, que s'ha dirigit als centenars de persones amb l'ajuda d'un megàfon. A fora, els crits de "Votarem, votarem!!" i a favor de la independència se succeeixen. Mentrestant, a l'interior, nombrosos gironins fan cua per exercir el seu dret a vot en el referèndum.

Com a d'altres municipis, els col·legis electorals de Ripollet (Vallès Occidental) han patit problemes en el sistema informàtic i això ha provocat que les votacions s'estiguin desenvolupant lentament. A les portes dels col·legis electorals del municipi s'han creat llargues cues de gent a l'espera de poder accedir-hi per votar. Un cop s'ha pogut posar en marxa la votació, la gent hi anava accedint lentament en petits grups. Alguns dels votants consultats per l'ACN portaven a les portes de les escoles Josep Maria Ginesta i Anselm Clavé des de primera hora del matí, d'altres s'hi han acostat diverses vegades fins que han pogut entrar i votar. Més enllà de les incidències informàtiques, les votacions s'estan produint en un clima de normalitat.

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, ha assegurat aquest diumenge que s'està votant en el 96% dels col·legis electorals i que el sistema informàtic que ha donat força problemes en les primeres hores de votació s'està estabilitzant. Conscient que hi ha gent que ha marxat per les llargues cues que s'estaven formant, ha fet una nova crida a participar perquè "això ara va molt més lleuger en la majoria de llocs". En roda de premsa conjunta amb el conseller d'Exteriors, la tercera del dia, Turull també ha aprofitat per negar que s'estigui podent votar doble. Tot i que primer s'apunti manualment el vot, després es comprova al cens universal, ha dit, de forma que abans que un participant pugui arribar a un altre local electoral ja queda marcat. No ha volgut donar dades de participació encara, però ha indicat que hi ha llocs on no hi ha hagut violència on se supera el 50%.

Les votacions es porten a terme en aquest CAP des d'un quart de dotze del migdia i la gent diposita les paperetes a les urnes que els membres de l'organització del CP han pogut amagar davant la presència dels agents antidisturbis. Els organitzadors han precisat que els agents s'han endut dues urnes i la resta han estat amagades. A dins del CAP hi ha paperetes i sobres de votació disponibles, mentre s'acumulen llargues cues de veïns que donen la volta a dues illes de cases a l'entorn del centre sanitari.

Els agents antidisturbis de la policia espanyola han desallotjat violentament les persones que esperaven al CAP Cappont de Lleida per poder votar a primera hora del matí. Els antidisturbis s'han desplegat al lloc amb una desena de furgons i cap a un quart de deu han començat a dur a terme el desallotjament de les persones de forma violenta tot i la seva resistència pacífica estirant-se al terra. Els agents han disparat diversos trets intimidatoris i han carregat fet ús de les porres. Hi ha hagut diversos ferits lleus i un d'ells se l'han endut en l'ambulància.

El desallotjament s'ha allargat fins a les deu quan els antidisturbis han entrat al CAP i s'han endut l'urna que hi havia i l'han carregat en un camió policial. Quan els agents han volgut marxar pel carrer Esperanza González en direcció al carrer Doctora Castells, s'han trobat amb un mur de persones i han hagut de girar en sentit invers.