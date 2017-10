[Vídeos + Fotos] Els Mossos desallotgen un grup de feixistes violents de Plaça Catalunya

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 18:35 h

Han estat durant tot el matí atemorint els catalans demòcrates pels carrers de Barcelona

CRÒNICA| Marina Bou (@mrnbou).- La concentració d’ultres i feixistes ha començat sobre les 13h. Un grapat de persones -algunes de les quals exhibien simbologia nazi i franquista- s'han reunit a la Rambla de Barcelona i han marxat fins al Port de Barcelona, per acabar a la Plaça Catalunya. Allà, s'han encarat amb agressivitat a un jove que portava una bandera independentista i algunes persones han intervingut per parar-ho. Ha estat aleshores quan els Mossos d'Esquadra els han rodejat al centre de la plaça i, posteriorment, els han desallotjat. Alguns demòcrates i antifeixistes que es trobaven a la zona ho han celebrat.

Feixistes concentrats a la plaça Catalunya cremen una estelada © Marina Bou Comparteix Tweet

Abans, els feixistes havien cremat una estelada i havien amenaçat periodistes perquè no documentessin el que estava passant. De fet, han intimidat una periodista internacional de la televisió russa mentre feia la seva feina amb crits de "comunista" i "bolxevic" i tapant-li la càmera amb la bandera espanyola. També han escridassat als periodistes de TV3 instal·lats a la plaça Catalunya per informar els catalans sobre el referèndum i han pujat a l'escenari que ha muntat l'ANC i Òmnium Cultural, on han malmès el so per l'acte de les entitats. Els organitzadors han dit que ja s'està arreglant.Durant tota la concentració, els feixistes han cridat lemes com "Espanya una y no cincuentaiuna", "Puigdemont a la prisión" o "gloria eterna para los de Blanquerna" impulsats per cares conegudes de l'extrema dreta a Catalunya com representants de 'Por España me atrevo' o la 'Falange Española de las Jons' . També han lloat la repressió i violència exercida per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. De fet, s’han aturat davant la Jefatura de Superior de Policia de Catalunya per aplaudir els agents de la Policia Nacional que se’ls miraven amb orgull.Durant la concentració, els feixistes han increpat i amenaçat persones que protestaven en contra de la seva incitació a l'odi i la violència, així com a diversos veïns que els miraven des dels seus balcons engalanats amb pancartes per reivindicar la democràcia. També han llegit un manifest on han incitat "els fills d'Espanya” i “ la Catalunya que es va unir al Front Nacional” a mobilitzar-se violentament durant els propers dies en contra de la democràcia. També han titllat de “traïdor” Mariano Rajoy per no haver usat suficient repressió i força.