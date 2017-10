Determinació del govern perquè Europa es pronunciï

Cisco AVINYONET AVINYONET

1 d'octubre de 2017, 18.46 h

No els ho perdonarem mai. Pels segles dels segles us tindrem presents en els nostres insults. Covards, bàrbars...només us atreviu contra gent desarmada i amb papers a la mà. No vau entrar mai així ni en els pitjors temps de violència al país basc. Ah no, és clar, allà estàveu acollonits. No tenien urnes ni paperetes.

No ens heu tingut mai i ens acabeu de perdre per sempre. Adéu-siau i mala sort!