El món pendent de Catalunya: així segueixen els mitjans internacionals l'1-O

Per la seva banda, el 'Wall Street Journal ' descriu que la policia espanyola ha fet fora amb l'ús de la força les persones que eren als centres i fa menció a les bales de goma i als "centenars de ferits".

El 'New York Times' obre la secció internacional amb Catalunya i afirma que els catalans "desafien" Espanya i voten sobre la independència, "amb enfrontaments" amb la policia. "Desenes de milers de catalans han anat a votar diumenge", recull el text, que també destaca que la policia ha utilitzat bales de goma "per dispersar els votants"

La CNN obre l'edició digital amb el missatge "Caos a Catalunya" i la imatge d'un agent de la policia agafant per la força a una noia en un centre de votació. En l'article que acompanya la imatge la cadena recull que el referèndum "ha derivat ràpidament en el caos" aquest diumenge, a mesura que la policia espanyola ha acudit a diferents escoles i centres i s'ha "enfrontat amb els votants".

Captura del web "The Guardian" el dia 1 d'octubre

