El Govern crida a seguir votant

Un dia per la història, el portaveu del govern de la Generalitat i conseller de la presidència, Jordi Turull, ha comparegut per felicitar que el poble català avui "se sent lliure, té serenor, estima i defensa la democràcia".

Anna Gabriel ha comparegut per demanar a la gent concentrada als col·legis electorals a mantenir la mobilització els pròxims dies per "exercir l'empoderament popular". En aquest sentit, l'anticapitalista ha fet una crida a no dissoldre els" nuclis de mobilització" i encetar la vaga general el dia 3 d'octubre com a "símbol de defensa de la democràcia".

El Govern encoratja els ciutadans a votar si encara no ho ha fet i ha posat xifres sobre l'actuació policial: "319 col·legis que no han pogut votar amb normalitat i 465 ferits per pilotes de goma o gassos lacrimògens". Turull ha titllat de "salvatjada" l'actuació de la policia, un "escàndol internacional" que situa Espanya com "la vergonya d'Europa": "És una situació molt compromesa amb la violació de drets humans, líders influents ja han expressat la seva preocupació per la violència policial.