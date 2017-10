Els Mossos planten cara a la Guardia Civil

En diversos vídeos que circulen per les xarxes socials, es pot veure els agents dels Mossos defensant la ciutadania i els col·legis electorals davant la brutal repressió que ha exercit la policia nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya.



Fins i tot, en alguns videos es pot veure com la polciai española entra per la força als col·legis, emportant-se per davant agents dels Mossos.