(Vídeo) Piqué s'emociona en defensar el referèndum davant la premsa espanyola

El central culer recorda el caràcter pacífic dels catalans

Per enèsima vega el central del FCBarcelona, Gerard Piqué, ha hagut de respondre a la pregunta sobre el seu compromís amb la selecció espanyola. Avui, amb una jornada marcada per la repressió policial i la violència contra els votants, Piqué no ha pogut callar davant la situació.

El jugador del Barça ha defensat que en el referèndum es pot votar 'Sí', 'No' o en blanc, "però es vota, durant molts anys amb el franquisme no podíem i ara ho hem de defensar. Sóc i em sento català, i avui més que mai em sento orgullós de la gent que durant els últims set anys se m'ha manifestat sense cap acte d'agressió, i ha hagut de venir la Guàrdia Civil i la Policia Nacional per actuar com han actuat".

Piqué ha volgut concretar que ara mateix Catalunya ha de fer front a les "mentides" que deien que "érem una minoria que érem tumultuosos, i no, som milions de persones. Només volem votar, quan em diuen si he d'anar a la selecció o no, no és una qüestió de patriotisme, s'hi va i es rendeix al màxim. Hi ha molts jugadors nacionalitzats que han jugat, no és una competició de patriotisme".

Rajoy ha empitjorat les coses

El central culer ha carregat durament contra el president del Gobierno, qui ha dit que "té el nivell que té, va pel món sense parlar en anglès": "Ha empitjorat les coses, no ha fet més que separar més Catalunya d'Espanya". Piqué ha reblat, "estic molt orgullós de Catalunya, ha demostrat que som pacífics malgrat la violència... Que ho segueixin fent".