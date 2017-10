No tinc paraules... Segons @Albiol_XG la culpa dels 761 ferits és de @KRLS i @junqueras https://t.co/Z08dDlk1lM via @directe pic.twitter.com/2Y7B6O8okI

Per Xavier García-Albiol, s'ha fet el que tocava i calia. A més, ha assegurat que les 761 persones ferides per la violència desenfrenada de la Policía Nacional Espanyola i de la Guardia Civil han estat culpa de Carles Puigdemont, president de Catalunya i d'Oriol Junqueras, vicepresident de la Generalitat.

