[Vídeo] La imatge de la victòria: un col·legi anuncia els resultats i la gent esclata d'emoció

Emocions contradictòries durant la jornada del referèndum

L'1 d'octubre ja s'acaba. El referèndum s'ha celebrat. Els catalans han votat i ho han fet malgrat la brutalitat i la violència policial espanyola. directe!cat ha fet el seguiment al col·legi de Barcelona Immaculada Vedruna. Aquest és el vídeo de la victòria.

Gent sense dormir durant dos dies, persones grans custodiant col·legis des de la matinada, voluntaris portant urnes d'amagat. Totes les condicions eren adverses i un estat bel·ligerant que ha exercit la violència i les males arts policials per intentar boicotejar el referèndum. Malgrat tot això, els catalans han votat. En aquest vídeo es pot veure com el col·legi Immaculada Vedruna ha obert les portes després del recompte de les paperetes. Centenars de persones s'aplegaven al carrer amb una barreja d'emocions. Felicitat i eufòria per haver-ho aconseguit i frustració, tristesa i ràbia per les actuacions violentes de la policia espanyola.

Aquest vídeo mostra la victòria de la democràcia, de Catalunya i la seva gent.