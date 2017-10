La vaga general del 3 d'octubre guanya força

Per la seva banda, Jordi Sànchez, ha titllat de "vergonyós" l'actuació de la policia espanyola que "ha ordenat atacar àvies i avis". Però llança un missatge esperançador: "Aviat serem ciutadans dignes d'aquest país". "Junts i pacífic som imbatibles", ha conclòs.

Cuixart, ha dit sobre l'escenari de Plaça Catalunya, que "avui és un dia històric i ens hem de sentir orgulloses" perquè "el cor de Catalunya s'ha expressat a les urnes contra un estat que ha utilitzat tota la maquinària repressiva perquè no ho fes".

Els sindicats CCOO i UGT també han anunciat, després de reunir-se aquesta tarda, que donen suport a la convocatòria de vaga, secundada pels partits sobiranistes. Altres entitats, com els estudiants, també han mostrat el seu compromís.

Les entitats sobiranistes, Òmnium Cultural i l'ANC, des d'una Plaça Catalunya plena de gom a gom, han anunciat que se sumen a la vaga convocada pel dia 3 d'octubre. Jordi Cuixart, president d'Òmnium, ha fet una crida per sortir al carrer el proper dimarts perquè "mai més ningú podrà amb les institucions i les llibertats". Ha volgut agraïr als ciutadans la defensa ferma que avui s'ha fet de la democràcia.

