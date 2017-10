Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 22:25 h

"Hem convocat un referèndum, l'hem celebrat com hem pogut i cal proclamar la república catalana"

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



A.S. | "Hem estat sotmesos a un Estat de setge i violació dels drets humans", ha assegurat el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat. "Hi ha hagut violacions fonamentals dels drets humans, el poble els ha identificat i ha respost massivament".

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat rodejat d'atres diputades © A.S. Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Catalunya, CUP, Espanya, independència, Quim Arrufat, referèndum, repressió

"El que hem viscut no ha estat una actuació mesurada ni proporcionada, el Govern del PP ha llançat a la població de Catalunya un atac a gran escala i una vulneració dels drets humans que ha tingut la intenció d'humiliar Catalunya", ha exposat Arrufat.

"El Govern ha usat tots els tribunals per atacar-nos i vulnerar les mateixes lleis i normes, ha utilitzat tots els mitjans de comunicació que tenia a l'abast", ha sentenciat.





"Demanem que aquesta setmana es convoqui el ple de Parlament i si el resultat del referèndum és favorable al sí, com així apunta, es proclami la República. No ens queda alternativa dins d'aquest Estat", ha subratllat. Arrufat ha explicat que la resposta de la població catalana ha estat "exemplar". I ha afegit que "en aquest estat no hi ha vida, ni hi ha debat possible, ni democràcia" i ha fet una crida a lluitar fins al final per l'autodetermianció: "Sota aquest règim no hi ha futur".

Vaga, futur constitucional i República

Així, Arrufat ha volgut ressaltar tres qüestions: "El 3 d'octubre cridem a donar suport a una vaga general per a protestar per la vulneració de tots els drets humans que ha protagonitzat el Gobierno aquest 1-O i aturar la implementació d'aquest feixisme".



"No és una vaga només de treballadors i treballadores sinó de tot un poble per construir un dic de contenció contra l'Estat", ha recalcat.





Per tal d'assolir-ho ha proposat que "aquest dilluns hi hagi assemblees populars a les places del país per tal d'organitzar-se". "Només una aturada el dimarts podrà posar una barricada de contenció sobre l'Estat espanyol".

Finalment la CUP ha volgut apel·lar a la comunitat internacional. "La comunitat internacional no pot veure passar aquesta violència i aquesta voluntat d'esclafar tot un poble. No pot veure'l passar sense reaccionar".

"Hem convocat un referèndum, l'hem celebrat com hem pogut i cal proclamar la república catalana" i ha sentenciat que "o ens dotem de sobirania per protegir-nos o el futur que ens queda és la impossibilitat de constituir un nou Estat".