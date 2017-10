El Govern, determinat a declarar la República

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 22:55 h

Puigdemont: "Catalunya s'ha guanyat a pols la seva sobirania i tot el respecte"

Carles Puigdemont ha fet un discurs institucional després de la celebració del referèndum i ha estat contundent: ha mostrat la determinació del Govern per a declarar la república. El president català ha afirmat que els catalans s'han "guanyat el dret a tenir un Estat independent en forma de república". En aquest sentit ha especificat que "el govern traslladarà els resultats perquè actuï amb allò previst".

Agraïments als ciutadans

Puigdemont ha començat el seu missatge institucional per agrair a tots els catalans i desitjant que el seu missatge arribés a tot el món que "ens ha mirat atònits". Ha tingut paraules especials pels més de 800 ferits i als que han resistit les provocacions: "els donem les gràcies emocionades, la vostra gesta ens quedarà gravada en la memòria per sempre".

Missatge directe a Europa

Puigdemont ha recordat que "tot i que som a la UE i en ple segle XII la resposta de l'Estat ha tornat a ser la de sempre: violència i repressió". En aquest sentit ha fet una apel·lació directa a Europa: "no pot mirar cap a un altre cantó, patim violacions dels drets fonamentals europeus" i ha demanat que "actuï amb rapidesa per autoritat moral". Per acabar s'ha dirigit als líders europeus: "la situació que s'ha generat a Catalunya ja no és un afer intern sinó d'interès europeu".

Determinació a la República

Puigdemont ha dit que "Catalunya ha guanyat molts referèndums com el de ser respectats i reconeguts" i ara "tenim dret a la llibertat i viure en pau i fora d'un Estat incapaç de proposar una raó convincent que no sigui la imposició i la força bruta".

Ha mostrat la decisió del Govern per proclamar la república: "Catalunya s'ha guanyat a pols la seva sobirania i tot el respecte i ara s'ha d'implementar el que avui han decidit els seus ciutadans".

