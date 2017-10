[Exclusiva] Puigdemont burla el seguiment policial amb una maniobra de pel·lícula

Última actualització Diumenge, 1 d'octubre de 2017 23:45 h

Nova mostra de la poca professionalitat dels cossos de seguretat espanyols, i el president aconsegueix votar

Gerard Sesé @gerardsese - Segons ha pogut saber directe!cat de fonts properes a presidència, Carles Puigdemont i el seu equip ha fet tota una maniobra digne d'una pel·lícula de Hollywood per a poder burlar el seguiment de la policia espanyola quan anava a votar.

Increïble i de pel·lícula. Així es pot definir la maniobra de distracció de Carles Puigdemont i el seu equip quan es dirigia aquest matí a votar. La comitiva del president quan anava cap al col·legi electoral, ha patit el setge policial tenia un helicòpter de la Guardia Civil seguint-los. Per a poder votar amb tranquil·litat, s'han dirigit en un tram de la carretera on hi havia un pont. Allà, de manera frenètica i ràpida, han fet un canvi de cotxes. D'aquesta manera, han aconseguit burlar i confondre l'helicòpter que, totalment enganyat ha seguit el cotxe que no era. Carles Puigdemont ha pogut anar a votar sense problemes.