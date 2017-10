El 'Sí' guanya amb un 90% dels vots

El 'No' ha perdut amb un total de 176.566 vots i s'ha quedat amb un 7.8% del total.

Ha explicat que hi ha hagut 400 escoles tancades o precintades que representaven un total del cens 770.000 votants.

Turull ha explicat que en el marc de l'excepcionalitat, les paperetes que s'han pogut comptar no requisades han estat 2.262.424.

