[FOTOS] Els catalans resisteixen al carrer en la nit de la victòria del referèndum

No hi ha cap vot

Des d'una pantalla gegant a la Plaça de Catalunya, els incansables seguien totes les novetas per TV3, fins les 22h. Tampoc avui s’han oblidat de la ja habitual cassolada per demostrar el poder de la resistència pacífica i milers de claus han repicat alhora a l’epicentre de Barcelona. Però de seguida els ulls han anat cap a la pantalla, quan la televisió catalana ha connectat amb les seves corresponsalies internacionals i han informat sobre el seguiment internacional del referèndum.Els votants han reaccionat ovacionant respostes compromeses amb els drets fonamentals i han rebutjat altres que no ho han estat, com la del president dels Estats Units, Donald Trump. També han estat molt atents a les declaracions d’Observadors Internacionals que no han dubtat en denunciar la repressió que s’ha viscut aquest diumenge a Catalunya.

Després de seguir en directe els presidents de l’ANC i Òmnium, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, un dels moments de més emoció s’ha viscut amb l’aparició del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i tots els altres membres del Govern a la pantalla. Ja era fosc, però els catalans encara estaven ben desperts. Tenien veu tant per Puigdemont com per a -uns minuts abans- la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en cridar a la vaga general per defensar drets polítics i socials. Una imatge de cohesió i transversalitat que ha creat el referèndum.Les sensacions abans d’anar al llit aquest 1-O són de victòria, sobretot després del discurs del President Puigdemont, on s’ha mostrat determinat a declarar la República Catalana. Fins al final, els catalans han repetit els lemes que els han acompanyat durant les seves mobilitzacions contra la repressió ferotge (en tots els àmbits) de l’estat espanyol i no han esgotat les seves forces. Saben que ara comença tot.