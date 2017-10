Els observadors internacionals a Catalunya pressionen la UE perquè es pronunciï

Davant de tot això, creuen que els resultats de l'1-O s'han de tenir en compte a la comunitat internacional, especialment per part de la Unió Europea, el Consell d'Europa i les autoritats espanyoles.

"Les activitats als col·legis han estat amenaçades i obstruïdes per intervencions externes, inclòs l'ús de violència per part de la policia espanyola", ha assegurat Rupel.

El portaveu de la delegació internacional per l'1-O, Dimitrij Rupel, ha anunciat aquesta nit que, malgrat les incidències viscudes ahir als carrers del país, ahir sí que es va realitzar un referèndum a Catalunya, paraules d'un expert que contradiuen les de Rajoy, que en una compareixença prèvia i en la línia del seu discurs, va negar-ho.

