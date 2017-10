Rajoy i Sánchez es reuneixen aquest dilluns a La Moncloa

Claravalls Claravalls Claravalls

2 d'octubre de 2017, 10.53 h

Menys mal que cap del dos ha pogut votar al Referèndum de Independència de Catalunya.Ens importa una merda les vostres opinions i reunions de miserables.Els catalans decidirem el nostre futur,ningú més.

Rajoy-Sanchrz són dos assassins miserables que seran jutjats per els Tribunals internacionals i condemnats com com Milošević per assassins.

Apa miserables nazis el que digueu ens la sua i ens la bufa.Ja sabeu tant l'un com l’altre el poble no pinta res per ell, típic feixisme.Rates fra... Llegir més