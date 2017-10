Human Rights denuncia a l'Estat la vulneració de drets a Catalunya

L'organització no governamental ja va manifestar sobre Catalunya, el passat dia 20 de setembre, "la seva gran preocupació si es donava una resposta policial abusiva" a l'organització del referèndum.

L'investigador per a l'Europa Occidental, Kartik Rai, alerta la policia del seu descontrol. I afegeix: "en el cas que la policia utilitzi la força per fer front a disturbis de l'ordre públic, s'han d'assegurar que les seves accions són necessàries i proporcionades".

L'organització no governamental, Human Rights, manifesta el seu rebuig a la violència policial i recorda al gobierno que té "el deure" de protegir els drets d'assemblea i llibertat d'expressió.

